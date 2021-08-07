شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اخماد حريق هائل تسبب بأضرار مادية كبيرة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت مصلحة الدفاع المدني، إنها تمكنت من إخماد حريق هائل اندلع مديرية سيئون بمحافظة حضرموت



وأوضحت المصلحة ، ان فريقا من مصلحة الدفاع المدني تمكن من اخماد حريق هائل اندلع في هنجر بمنطقة تريس بمديرية سيئون، بحسب الإعلام الامني للمحافظة.

واكدت ان الحريق، لم ينتج عنه اي خسائر بشرية، لكنه تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 50 مليون ريال يمني، حيث احترق الهنجر بالكامل وسيارة نوع هاليكس ودراجتين نارية.

وافادت المصلحة ان سبب اندلاع الحريق، هو تنور وحطب كان بجوار الهنجر يستخدم لعمل طهي الاسماك.

واهابت مصلحة الدفاع المدني بضرورة الأخذ باجراءات السلامة خصوصا بالقرب من الاماكن القابلة للاشتعال السريع.