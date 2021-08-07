تدشين العمل بأجهزة الصفائح بالكمبيوتر بفرع مطابع الكتاب المدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل وزارة التربية والتعليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، اليوم، بعدن، العمل بأجهزة تجهيز الصفائح بالكمبيوتر مباشرة بنظام (سي تي بي) في فرع المؤسسة بالمعلا.



وخلال التدشين طاف الدكتور باسليم بوحدة تجهيز البليتات من الكمبيوتر مباشرة، متفقدا آلية العمل التي تقوم على استخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أن النظام الجديد يعد خطوة أولى قبل الطباعة في إعداد الصفائح على أحدث المستويات بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف دولار بتمويل كويتي ممثلة بالجمعية الكويتية للاغاثة.. مضيفا أن المؤسسة ساهمت بمبلغ 20 مليون ريال يمني لإعداد البنية التحتية لفرع مطابع الكتاب المدرسي في المعلا بعدن لاستيعاب التقنية الحديثة.

وأشار إلى انه سيتم تدشين أجهزة الصفائح بالكمبيوتر بفرع مطابع الكتاب المدرسي في المنصورة بعدن الاسبوع القادم، يليها في مطابع المؤسسة بحضرموت، معبرا عن تقديره لكل من ساهم في تحديث المطابع وعلى رأسهم دولة الكويت، عبر الجمعية الكويتية للإغاثة.

على صعيد منفصل استقبلت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن، اليوم، أول دفعة من ورق الرولات المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي.

وأوضح الدكتور باسليم، أن الدفعة تحتوي على 200 طن من ورق الرولات بتكلفة 250 مليون ريال.