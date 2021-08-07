اليمن يرحب بتعيين الأمم المتحدة هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت الحكومة اليمنية، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا للسيد مارتن غريفيث.



وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وعبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.