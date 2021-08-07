أبطال الجيش يكسرون هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة رحبة ويكبّدونها خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، امس هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من مليشيا الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة صباح اليوم وكانوا لها بالمرصاد"..مؤكداً أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.