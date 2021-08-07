وصول 40 ألف طن مازوت إلى عدن استكمالاً للدفعة الثالثة من المنحة النفطية السعودية للكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، امس، 40 ألف طن من مادة المازوت، وذلك استكمالاً لوصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وتخصص مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالمازوت في محافظتي عدن وحضرموت.

كما بلغ إجمالي كمية الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية 115 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت، منها 75 ألف طن ديزل وصلت في الـ 25 من شهر يوليو الماضي، و 40 ألف طن مازوت، ليصل إجمالي كميات دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الثلاث الواصلة إلى عدن، حوالي 199 ألف طن ديزل، و 103 ألف طن مازوت.

وتهدف منحة المشتقات النفطية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، كما تساهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تحسين مختلف الخدمات الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعافي الاقتصاد الوطني.