نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو، للإطلاع على سير الأوضاع المختلفة وجهود البناء والتنمية في المحافظة.



وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال، بما تبذله السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في توفير الخدمات للمواطنين وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

وحث نائب الرئيس، على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية، للارتقاء بالخدمات والحفاظ على السكينة والمكاسب الوطنية، منوهاً بدور التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في معركة استعادة الدولة والجانب التنموي والإنساني.

من جانبه، قدم محافظ شبوة، خلال الاتصال، تقريرا موجزا عن سير الأوضاع في المحافظة وأحوال المواطنين والمستجدات، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.