وزير الصحة:لجنة استقبال العائدين من الهند تنهي أعمالها بعد عودة اكثر من 600 مواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أنهت لجنة الاستقبال الطبية والفنية للعائدين من الهند أعمالها، بعد استكمال خطة الاجلاء للعائدين إلى الوطن من جمهورية الهند وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى التي عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية القاضية بإعادة العالقين من الهند.



وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة استكملت مهمتها بعد عودة ٦٠٩ مواطناً على متن اربع رحلات جرى فيها عمل تقديم الخدمات الطبية للعائدين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا ابتداء من الهند عبر الملحقية الصحية للسفارة اليمنية ثم في مطار عدن فور وصولهم والثالثة فور مغادرتهم مركز الإيواء إلى منازلهم بعد ثبوت جميع الفحوصات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت وزير الصحة، الى ان عدد من الفرق الطبية والخدمية من وزارة الصحة عملت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تقديم خدماتها للعائدين على مدار الساعة خلال فترة بقائهم في مركز الإيواء الذي خصص لهم والمجهز بالاحتياجات المختلفة من السكن والغذاء والعناية الطبية..مثمناً دور اللجنة بمختلف تخصصاتها.