شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح مظاريف 28 مشروعاً تنموياً بوادي حضرموت والصحراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أحالت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، امس برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، العروض المقدمة لـ 28 مشروعا تنمويا ممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط الى اللجنة الفنية لتحليلها .



واستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي والمقاولين أو من ينوب عنهم (291) عرضا مقدما لتلك المشاريع.

وتتوزع تلك المشاريع 15 في مجالات التربية والتعليم و5 في المياه و3 في الكهرباء و2 في الشباب والرياضة و2 في التعليم الفني وواحد في الطرق والجسور " موزعة على مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وساه ورخية ووادي العين وحورة والعبر والسوم وحريضة وعمد ، بموجب الآلية المتبعة من قبل لجنة المناقصات في توزيع تلك المشاريع على المديريات.