وفاة وإصابة 6 أشخاص بصاعقة رعدية غربي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة شُبان وأصيب ثلاثة آخرين بصاعقة رعدية، الجمعة، في مديرية جحاف، غرب مدينة الضالع، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن صاعقة رعدية، ضربت منطقة جبل ثماد، ما أدى إلى وفاة ثلاثة شبان (عبدالله الرعيني، وعبدالناصر المصنعة، ومحمد حسن النجوده)، وأصيب ثلاثة آخرون إصابتهم خطيرة.



ومنذ أسابيع يشهد اليمن أمطار غزيرة وسيول جارفة إثر منخفض جوي وأمطار موسمية أدت إلى وفاة أكثر من 20 شخصاً في عدة محافظات يمنية، وسط تحذيرات متواصلة لمراكز الأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال الجوية.



والأربعاء قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص باليمن، وفقا للتقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ.

المصدر: مواقع ألكترونية

