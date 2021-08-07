الارصاد يتوقع هطول امطار رعدية على عدد من المحافظات الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

توقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية في لحج وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة.



وكشف في بيان عن توقعات بسقوط أمطار على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

وطالب المواطنين في مناطق هطول الأمطار بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وبالحذر على الطرق مع الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية