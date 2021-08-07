صاقعة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - جحاف

تسببت صاعقة رعدية، بفاجعة مأساوية لأهالي منطقة ثماد في مديرية جحاف محافظة الضالع جنوب اليمن.



وتوفي الجمعة، ثلاثة مواطنين، وأصيب ثلاثة آخرين حالتهم خطرة، في جحاف بمحافظة الضالع، جراء صاعقة رعدية، حسب ما أفاد الصحفي صادق الجحافي.

وقال الجحافي عبر منشور له على فيسبوك،

"لاحول ولا قوة الا بالله ..صاعقه رعديه تودي بحياة ثلاثه من ابناء مديرية جحاف، بمنطقة ثماد، وجرح ثلاثه اخرين حالتهم خطره".

وحسب الصحفي الجحافي، فإن المتوفين هم :-

1- عبدالناصر حمود الموقبه

2- عبدالله الرعيني الموقبة

3- محمد حسن علي محمد النجودة.

هذا وتشهد معظم المحافظات اليمنية، خلال الأيام الماضية، أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق، حذر ويحذر منها مركز الأرصاد الجوي في العاصمة عدن، من خلال نشرات تحذيرية، كان آخرها الخميس، حذر فيها من تبعات اضطرابات الأحوال الجوية خلال ال48ساعة.

ومن بين التحذيرات التي تضمنتها النشرة، فقد دعا المركز المواطنين إلى عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الاعلانية والأشجار وإغلاق الهواتف أثناء العواصف، نظرا لحدوث صواعق رعدية أثناء الأمطار.