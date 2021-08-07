انتقالي مرخة يدين قرار "الاخوان" إيقاف واستبعاد التربوي طريش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية مرخة بمحافظة شبوة قرار مدير عام مكتب التربية بمحافظة شبوة بتوقيف الاستاذ عبدالفتاح سالم طريش مدير ثانوية الفقيد د. عبدالحكيم الحامدي بمنطقة خورة عن العمل، كخطوة أولى على طريق إقالته.



واكدت القيادة المحلية بالمديرية بأن القرار تعسفي وحزبي يعبر عن الأفق الضيق لسلطة الإخوان ومن يواليها.

ولفتت القيادة المحلية أن الاستاذ عبدالفتاح طريش يعد من الكوادر التربوية المخضرمة في المديرية وقضى أكثر من ربع قرن وهو يخدم في مجال التربية والتعليم.

واوضحت القيادة بأن قرار إبعاد الاستاذ طريش جاء على خلفية الحفل الذي أقامته ثانوية خورة يوم امس بتكريم طلاب الثانوية ، والذي رعته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية مرخه.

وفي سياق متصل استنكرت شخصيات تربوية واجتماعية بمنطقة خورة قرار مكتب التربية بالمحافظة، وقالت إنه يعبر عن أجندة حزبية وسياسية لسلطة الإخوان.