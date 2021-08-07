تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا ليوم الجمعة، حالتين موزعة كالتالي:

حالة من مديرية الضليعة

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 30 عام

حالة وافدة من محافظة مأرب

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 60 عام

لاتوجد حالات وفاة جديدة لهذا اليوم ولله الحمد

الحالات النشطة 21

17 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا