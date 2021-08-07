شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو: استعراضات شاب يمني اجمل من قفزات اولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل الاعلامي الرياضي فرحان المنتصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو مذهل لشاب يمني يقفز من سفح جبل الى بركة ماء في احد وديان اليمن .

ويظهر الفيديو الشاب مأمون الذبحاني، الذي لم يعرف مكان تنفيذه القفزات وهل هو صاحب القفزات ام الذي صورها ونشرها، وهو يحاكي مسابقة الغطس المعتمدة في الاولمبياد.

وتميزت غطسات الذبحاني الجمال والاتقان رغم انه يقفز بدون اي تدريب مسبق ..