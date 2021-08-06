شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة رقص شرقي .. شاهد دانا حمدان بغرفة نومها تنافس رانيا يوسف بصدرٍ مكشوف والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا حمدان، شقيقة الفنانتين ميس حمدان ومي سليم، مقطعاً مصوراً جديداً لها عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” خلال الساعات الأخيرة.

ويظهر المقطع المصور، حمدان، وهي ترقص على أنغام أغنية “Cuban Pete” على طريقتها بأسلوب طريف مستعينة بملاعق مطبخ خشبية، من داخل غرفة نومها.

وفي مقطع مصورٍ مشابه، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، وهي تتمايل على أنغام أغنية “Happy” مرتدية فستاناً قصيراً مكشوف الصدر.

ويأتي مقطع الرقص هذا، بعد وصلة أخرى أثارت رانيا الجدل مؤخراً، ظهرت فيها وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت الجيران”.





https://www.instagram.com/p/B9M-ji1pyJo/

كانت هذه تفاصيل خبر رقص شرقي .. شاهد دانا حمدان تنافس رانيا يوسف بصدرٍ مكشوف على واحدة ونص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.