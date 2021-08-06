وصول 40 ألف طن من المازوت مخصصة للكهرباء في عدن وحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، وصول 40 ألف طن من مادة المازوت إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بوصول40 ألف طن من مادة المازوت، إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، استكمالاً للدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية.



وأشارت إلى أن هذه الكمية من مادة المازوت مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالمازوت في محافظتي عدن وحضرموت.



وأوضحت أن إجمالي كمية الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية بلغ 115 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت، منها 75 ألف طن ديزل وصلت في الـ 25 من شهر يوليو الماضي، و 40 ألف طن مازوت.



ولفتت إلى أن إجمالي كميات دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الثلاث الواصلة إلى عدن، حوالي 199 ألف طن ديزل، و 103 ألف طن مازوت.



وتهدف منحة المشتقات النفطية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، وتحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين.



والأحد الماضي حذرت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت من أن المحطات التابعة لها تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، أن المخزون بها من مادة الديزل ينذر بتوقفها في أقرب وقت.

ويعاني السكان في محافظتي عدن وحضرموت من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تصل إلى ساعات في اليوم الواحد، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية.