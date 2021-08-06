شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل.. صاعقة رعدية تؤدي بحياة ثلاثة شبان في جحاف .. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت مصادر مقربة أن صاعقة رعدية وقعت عصر اليوم الجمعة في جبل النبي ايوب غربي مديرية جحاف وأدت الى وفاة ثلاثة شبان كانوا في الجبل وقت نزول المطر مصحوبا بسقوط صواعق رعدية .
وأكدت أن عبد الناصر حمود المصنعة ثماد ، وعبد الله الرعيني من قرية الموقبة ،ومحمد حسن علي من قرية النجودة لقوا مصرعهم في الحادثة .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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