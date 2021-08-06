الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض بمدى الرؤية الأفقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 أغسطس 2021

توقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية في لحج وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة. وكشف في بيان عن توقعات بسقوط أمطار على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها. وطالب المواطنين في مناطق هطول الأمطار بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وبالحذر على الطرق مع الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

