شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن قرب إفتتاح بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ الكلدي

أعلن رجل الأعمال المعروف الشيخ سمير القطيبي، عن تأسيس بنك و مصرف “ القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر” والذي سيتخذ من العاصمة عدن مقراً رئيساً له.

ويهدف المصرف إلى تقديم قروض تشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل لتنفيذ مشاريعهم التي يطمحون بإنشائها وتطوير ورشاتهم وأعمالهم. وسيمنح المصرف الجديد الذي سوف يبدأ عمله خلال الأسبوع القادم” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين.

وسيقدم المصرف إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم.

- تعزيز الإقتصاد المحلي :

من جانب آخر، أكد الصحفي أنس بن عوض أن (مصرف القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر) سيعتبر عند إفتتاحه أول بنك في المحافظات الجنوبية

وأردف : سيكون له الدور الريادي في تعزيز الإقتصاد المحلي خاصة مع الاستغلال الحاصل والإحتكار من قبل البنوك الأخرى..

ويذكر أن رجل الأعمال الشيخ سمير القطيبي، هو مالك شركة القطيبي للصرافة، والتي عملت في ظل أوضاع استثنائية وغير مستقرة، وبجهود مضنية استطاعت الشركة تقديم خدماتها لعملائها بطرق سهلة ويسيرة، مع مواكبة التكنولوجيا والتطور التقني، بالإضافة إلى الإسهامات الخيرية والمجتمعية التي تقدمها الشركة ممثلة بمالكها ورئيس مجلس إدارتها الشيخ سمير القطيبي.