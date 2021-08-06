شكرا لبحثكم عن خبر لاول مرة منذ سنوات .. كهرباء عدن تقلص وقت الطافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #النشرة_الأن توضح مؤسسة كهرباء عدن للأخوة المواطنين أن عدد ساعات التشغيل المبرمج #3_ساعات حالياً، بمقابل ساعات الإنطفاء المبرمج #2.5_ساعتين_ونصف قابل للتعديل بحسب الأحمال. #اليوم_والتوقيت: الجمعة 6 أغسطس2021 الواحدة مساءاً *قد يختلف البرنامج في المناطق التي تعاني بعض من الأعطال ويجري العمل على إصلاحها. #المكتب_الإعلامي_لمؤسسة_كهرباء_عدن

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