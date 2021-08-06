عصابة مسلحة تعتدي على أكاديمي بجامعة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عصابة مسلحة، يوم الخميس، على أكاديمي بجامعة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات أمنية واسعة في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال سكان محليون إن استاذ البيئة والمواد الطبيعية المشارك بجامعة إب، الدكتور عبدالله الذيباني، تعرض للاعتداء رفقة نجله، من قبل عصابة مسلحة في أحد الأحياء بمنطقة "جبل ربي" بمدينة إب.



وأفاد الأهالي أن خلافات بين الدكتور وأحد جيرانه، دفعت بالأخيرين لتشكيل عصابة مسلحة يقودها شخص يدعى "محمد نعمان" والاعتداء على الأكاديمي بجامعة إب.



وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من اغتيال استاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة صنعاء، الدكتور محمد نعيم، في شارع تونس بالعاصمة صنعاء.

