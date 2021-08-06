شكرا لبحثكم عن خبر مقاومة القبيطة تسيطر على موقع استراتيجي شمالي لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج -

تمكنت قوات المقاومة من السيطرة على موقع عسكري أثر مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي في أطراف مديرية القبيطة شمال محافظة لحج.

وأكد الناطق الرسمي باسم جبهة القبيطة علي المنتصر على شن قوات مقاومة القبيطة هجوم مسلح على مواقع تابع لمليشيا الحوثي في منطقة الدّبَي شمال المديرية.

وأضاف بالقول :"قواتنا تمكنت من مهاجمة أحد المواقع العسكرية بمنطقة الدبي المطلة على الطريق العام المؤدي إلى مدينة الراهدة بمديرية خدير شرقي محافظة تعز وفرار عناصر المليشيا منه.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن استشهاد أثنين من أفراد المقاومة وأصابة أخر نتيجة انفجار شبكة ألغام زرعها الحوثيون حول الموقع، لافتاً بأن مسلحي الحوثي زرعوا المئات من الألغام في الطرقات والجبال القريبة لمواقعهم العسكرية لإعاقة أي تقدم للقوات المناوئة لهم شمال المديرية.

وكشف علي منتصر أن مليشيا الحوثي عمدت الى تهجير مئات الأسر قسرًا من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية كون جبال المنطقة مرتفعة وتطل على الجهات الجنوبية والشرقية لمديرية القبيطة.