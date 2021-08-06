صنعاء.. مليشيا الحوثي تضغط على عائلة عالم آثار راحل لإخلاء شقتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - تضغط مليشيا الحوثي الانقلابية، على عائلة عالم الآثار اليمني الراحل البروفيسور يوسف محمد عبدالله الشيباني لإخلاء الشقة التي يسكنونها خلال مدة أسبوعين تنتهي في 15 من الشهر الجاري.



وحسب مذكرة ممهورة بتوقيع القيادي الحوثي "إبراهيم المطاع" المُعين نائباً لرئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الإسكان بالجامعة، أطلع عليها "يمن شباب نت"، فإنه يتوجب على عائلة الأكاديمي الراحل "الشيباني" إخلاء الشقة خلال أسبوعين يبدأ من تاريخ 1 أغسطس الجاري.



وهدد المطاع بأنه سيخلي الشقة بالقوة بعد انتهاء المهلة، كما فعل في حوادث مماثلة طالت عدد من الأكاديميين في الجامعة خلال الأشهر الماضية.



ومنذ سنوات يعاني أكاديميو جامعة صنعاء وأسرهم من أوضاع معيشية صعبة بعد وقف مليشيا الحوثي صرف مرتباتهم، وعرقلة صرف المرتبات التي كانوا يتسلمونها من الحكومة الشرعية.



ومساء أمس اغتال مسلحون مجهولون أستاذ الهندسة في جامعة صنعاء، محمد نعيم بعد ساعات من كتابته منشور ساخر يطالب فيه بزيادة في المرتبات بعد رفع سعر الدولار الجمركي.



وفي مطلع أبريل الماضي توفي الدكتور يوسف محمد عبدالله، الذي يُعد أشهرُ عالم يمني في الآثار والنقوش، وأحد أبرز المرجعيات في تاريخ اليمن القديم، وأستاذ التاريخ في جامعة صنعاء.



ورحل الدكتور يوسف عن عُمُر ناهز سبعة وثمانين عاماً، بعد أن عمل في لبنان وألمانيا، قبل أن ينتقل إلى اليمن، ليتدرج في عدة مناصب، كان آخرها رئيسا لهيئة الكتاب.



وللدكتور يوسف العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات، كما أنه متخصص في اللغات والكتابات والنقوش القديمة، ونال عددا من الأوسمة والميداليات من جهات علمية وثقافية متعددة.

