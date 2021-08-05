شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة أمنية تغلق ١٥٠ محل صرافة غير مرخص في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت الحملة الأمنية وإدارة مباحث الأموال العامة بشرطة تعز، (150) محل صرافة غير مرخص في مناطق ومديريات محافظة تعز.



وأفاد العقيد نبيل الكدهي نائب مدير شرطة تعز، بأن الحملة الأمنية ومباحث الأموال العامة بشرطة تعز استكملت إغلاق محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحضور ممثلين عن نيابة الأموال العامة والبنك المركزي اليمني بهدف الحفاظ على أسعار العملة ومنع التلاعب بأسعار الصرف.