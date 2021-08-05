شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العطاس ينفي ما نشرة موقع التغيير برس.. ويطالب بتحري الدقةعند نشر أي اخبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفي الأستاذ أبوبكر العطاس مدير مكتب دولة الرئيس حيدر العطاس في تصريح خاص حول ما نشرة موقع التغيير برس على لسان المدعو ياسر العطاس من تصريحات صحفية مصطنعة والذي أطلق عليه الموقع أنه مقرب من الرئيس حيدر العطاس.

وأشار في نفيه إلى أنه لا يعرف هذا الشخص ولم يمر عليه أي صحفي يحمل هذا الاسم وان الخبر قد تم اصطناعه محذرا هذا الشخص او غيره من انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يروج لاي تصريحات كاذبة.

وعليه طالب الموقع بنشر النفي وتحري الدقة عند نشره أي اخبار لان مثل تلك الاخبار تمس بالمصداقية مطالبا بالكشف عن شخصية وصفة المدعو ياسر العطاس واسمه الكامل.