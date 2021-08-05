اختتام الاجتماع التنسيقي العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

اختتم في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الاجتماع التنسيقي العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، الذي نظمه البرنامح الوطني لمكافحة الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وناقش الاجتماع بمشاركة 25 كادرا من منسقي البرنامج، على مدى ثلاثة أيام، الأنشطة التي نفذها البرنامج في المحافظات ضمن مشروع مكافحة الملاريا والوقاية منها الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية، وكذا تناول الاجتماع المؤشرات الوبائية والاحصائيات الخاصة بالحالات والوفيات بكل محافظة والخطط والمتطلبات والمشكلات والتحديات واستعراض برامج المحافظات.

وأصدر المشاركون في ختام الاجتماع، جملة من التوصيات الهادفة لتعزيز العمل في البرنامج وتفعيل دوره في مكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الأخرى.