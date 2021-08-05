شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد وأوضاع التعليم في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد في محافظة الجوف، ضم وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في الجوف الدكتور محمد صالح ومدراء مكاتب التربية في المديريات، استعدادات العام الدراسي الجديد وأوضاع التعليم في الجوف.



وأكد وكيل محافظة الجوف المهندس الحاشدي، أهمية التعليم الذي يعد أحد أهم أدوات مواجهة مليشيا الحوثي المعززة بالجهل والتخلف والتي تستهدف التعليم لتهيئة بيئة ملائمة لأفكارها العنصرية .. مشددا على متابعة العملية التعليمية في الجوف واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن سير العملية التعليمية بانتظام والابتعاد عن المناهج الحوثية المحرفة لتكريس العنصرية.

من جانبه استعرض مدير عام مكتب التربية في الجوف والتعليم الدكتور محمد صالح، أوضاع التعليم والطلاب النازحين وجهود التنسيق مع مكتب التربية في مأرب لاستيعابهم في العملية التعليمية .. مشيرا إلى احتياجات التعليم في مخيمات النازحين شرق وشمال محافظة الجوف وغياب المنظمات المعنية عن تلك المخيمات وما قدمه مكتب التربية في الجوف بالتعاون مع السلطة المحلية من فصول ومستلزمات دراسية.