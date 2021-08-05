وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الألمانية بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كراوسر لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها القائم بأعمال السفارة خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين ونشاطه الدبلوماسي المميز للمساهمة في مساعي التسوية السياسية في اليمن.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام.

وخلال اللقاء حمّل وزير الخارجية مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.. مشيرا الى أن ما ابدته الحكومة من مرونة وما قدمته من تنازلات سعيا منها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق سلام عادل وشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، قوبل بتعنت وصلف غير مبرر من قبل المليشيا موضحا أن موقف المليشيا السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ أن شنت عدوانها على الشعب اليمني وهو ما يستلزم ممارسة اقصى الضغوط لدفع المليشيا نحو السلام.

من جانبه أكد كراوسر وقوف بلاده الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها للسلام واستمرارها في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار.