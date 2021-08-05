شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تعرض مدرسة عريقة في صنعاء للبيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

عرضت مليشيات الحوثي مدرسة آزال بمديرية السبعين بأمانة العاصمة صنعاء للبيع في مزاد علني، في إطار مشروعها التدميري للتعليم.



وعدت مصادر تربوية عرض الحوثي مدرسة آزال للبيع في مزاد علني، إجراء روتينيا، غير أنهم اتفقوا مع وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها الميليشيات لشرعنة عملية بيعها.

والمدرسة تابعة لجامعة صنعاء، هدفها تقديم خدمة تربوية للمجتمع، وإحدى مراكز جامعة صنعاء لتدريب خريجي كلية التربية، وبرسوم رمزية جدًا.

وقد كان لهذه المدرسة الدور الكبير في إخراج جيل مسلح بالعلم والمعرفة الذي تخرج منها الأطباء والمهندسين والعلماء وقادة المجتمع، وهو ما اعتبرها المحوثيين، أنها تشكل خطر على الدين الجديد الذي أدخلوه إلى اليمن