مليشيا الحوثي تصفي مواطناً بعد اختطافه في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على تصفية مواطن ينحدر من محافظة البيضاء، بعد اختطافه، أمس الأربعاء، وتعذيبه.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أقدمت على قتل المواطن عبدالعزيز عبدالله أحمد السوادي، بعد اختطافه يوم أمس الأربعاء من محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وبحسب المصادر، رمت المليشيا جثة المواطن المختطف "السوادي" بين منطقتي الطاهرية والسوادية.

وذكرت، أن آثار التعذيب ظهرت على جسد الضحية "السوادي".

وبحسب مصادر حقوقية، تضاف هذه الجريمة إلى جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بحق المواطنين.