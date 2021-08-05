مقاتلات التحالف تستهدف تحصينات وآليات عسكرية للحوثيين شمال شرقي اليمن

وأكد المصدر أن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة في أهدافها، ودكت تحصينات المليشيا، وكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري

استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الخميس 5 أغسطس/ آب 2021م، مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمال شرقي اليمن.

محمد يوسف

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