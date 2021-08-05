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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف تحصينات وآليات عسكرية للحوثيين شمال شرقي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ الجوف
استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الخميس 5 أغسطس/ آب 2021م، مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمال شرقي اليمن.
وذكر مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الجدافر شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.
كما استهدفت تعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية للمليشيا نفسها في جبهة صرواح غربي مأرب.
وأكد المصدر أن الضربات الجوية حققت إصابات مباشرة في أهدافها، ودكت تحصينات المليشيا، وكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري