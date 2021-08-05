تظاهرة حاشدة بتعز للمطالبة برحيل الفاسدين وتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

خرج مئات المواطنين في تظاهرة سلمية جديدة تندد بتأخير تنفيذ الوعود الحكومية، وتطالب برحيل المسؤولين الفاسدين، صباح اليوم الخميس، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة معين عبدالملك بتنفيذ توجيهاته بصرف مرتبات القوات الحكومية، ومخصصات علاج الجرحى، ومصروف جبهات المحافظة، واستنكروا تأخير صرفها.

ودعا المتظاهرون إلى ضرورة إقالة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، أولهم، المحافظ نبيل عبده شمسان والوكيل عارف جامل، وعدد من مدراء عموم المكاتب والمؤسسات العامة، واحالتهم للقضاء.

وندد المتظاهرون باستمرار تراخي الحكومة في إنهاء أزمة انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ورفعهم قيمة الدولار الجمركية، وما خلفته من ازمة حياتية على السكان جراء ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية.