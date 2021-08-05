الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ولفت المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً وتمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوه، حضرموت ،المهرة.

ولفت إلى أن الأمطار ستشمل أيضاً السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ،فيما ستهطل الأمطار خفيفة إلى متوسطة السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

ونبّه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، كما حذّر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية