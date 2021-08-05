اخبار الخليج / اخبار اليمن

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

 

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة، على النحو التالي:

 

(4) تعز

 

(3) حضرموت

 

(1) #مأرب

 

وأضافت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تسجيل (20) حالة شفاء جميعها من #عدن.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:

 

(1) تعز

 

(1) لحج

 

(1) شبوة

 

وقالت إنه تم إجراء (2796) فحص اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7104) منها (1383) وفاة و(4271) تعافي

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا