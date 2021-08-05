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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة، على النحو التالي:
(4) تعز
(3) حضرموت
(1) #مأرب
وأضافت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تسجيل (20) حالة شفاء جميعها من #عدن.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:
(1) تعز
(1) لحج
(1) شبوة
وقالت إنه تم إجراء (2796) فحص اليوم.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7104) منها (1383) وفاة و(4271) تعافي