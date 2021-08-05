شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة، على النحو التالي:

(4) تعز

(3) حضرموت

(1) #مأرب

وأضافت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تسجيل (20) حالة شفاء جميعها من #عدن.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:

(1) تعز

(1) لحج

(1) شبوة

وقالت إنه تم إجراء (2796) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7104) منها (1383) وفاة و(4271) تعافي