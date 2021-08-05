معلومات جديدة حول اغتيال الدكتور الجامعي "نعيم" في صنعاء والقاتل في يد الأجهزة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت مصادر خاصة تفاصيل جديدة عن ملابسات عملية اغتيال الدكتور الجامعي محمد نعيم في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، 05/آب/2021.



وقالت المصادر إنه تم القبض على 11 مشتبه به بينهم القاتل ويدعى فؤاد حسين حسين صليح.

ولفتت المصادر إلى صليح طالب سابق في كلية الهندسة وحاليا في الجامعة اللبنانية، وهو أيضا مغترب في السعودية.

وأوضحت المصادر أن مشكلة حصلت زتدخل فيها الدكتور وكان سببا في طرد الطالب من جامعة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيق في جريمة الاغتيال مازال مستمرا