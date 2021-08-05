شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الثانية من مشروع التخفيف من آثار كوفيد19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت وزارة الصحة والسكان بعدن اليوم، المرحلة الثانية من مشروع التخفيف من الآثار غير المباشرة لكوفيد19، على الخدمات الصحية الأساسي للصحة الانجابية وصحة آلام والوليد والأطفال والمراهقين وكبار السن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم مؤسسة بلجتس.



وأكد وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي، أهمية التقييم العلمي للمرحلة الأولى للمشروع لضمان الدخول السليم للمرحلة الثانية والسعي لتقديم خدمات صحية للفئات المستهدفة من المشروع، مشددا على ضرورة التقييم السليم للمرحلة الأولى.