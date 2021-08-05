تسليم موقعي مشروعي أبراج نقل الطاقة بمنطقتي خرير وقريو للشركات المنفذة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

جرى اليوم تسليم موقعي مشروع أبراج نقل الطاقة 132 كيلو فولت بين منطقتي خرير- قريو بطول 27 كيلو متر وتوريد وتركيب المحطات التحويلية بقدرة 80.2 ميجا فولت، للشركات المنفذة لمباشرة لبدء التنفيذ.



وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية المشروع لخفيف العبء وتحسين الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مديريات وادي حضرموت، داعيا الجهات المنفذة الى مضاعفة جهودها لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وبأجود المواصفات وفقا والدراسات الفنية المعدة.

فيما أوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبدالقادر الجنيد، أن المشروع يشمل نقل وتصريف الطاقة من موقع المحطة الغازية بحقل خرير بجهد 132 كيلو فولت بدلا عن الجهد الحالي البالغ 32 كيلو فولت، ويهدف الى معالجة الإشكاليات الفنية التي تعاني منها المنظومة من خلال تخفيض حجم الفاقد في الطاقة وتحسين الجهد لدى المستهلكين.

وأشار الجنيد أن تنفيذ مشروع أبراج نقل الطاقة سيستمر على مدى عام ونصف، فيما تستمر فترة مشروع تركيب المحطات التحويلية مدة سنتين.