إقرار تنفيذ مشروع كلية صباح الأحمد الصباح بمحافظة سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، تنفيذ مشروع كلية صباح الأحمد الصباح، للتعليم الفني والمهني، بمحافظة سقطرى، بتمويل من الصندوق الكويتي لتنمية.



جاء ذلك خلال اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، بحضور نائب الوزير عبدربه المحولي، ووكلاء الوزارة.



وناقش الاجتماع المواضيع والوثائق المتعلقة بشروط ومعايير بنود مناقصة مشروع الكلية المقرر إعلان المناقصة عنها في الأيام القادمة.



وأكد الدكتور الوصابي اعتماد الوزارة على أن يشمل مشروع الكلية تجهيزات ذات جودة ومواصفات عالية، بناء على وثائق المناقصة والبرنامج الزمني المتفق عليه مع الجهة المنفذة.



وأشاد بدور الصندوق الكويتي لتمويل هذه المشاريع الذي تشكل إضافة نوعية للتعليم الفني والمهني في المحافظات المحررة وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.

