بن مبارك يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.



وأكد بن مبارك أن الوزارة ستقدم التسهيلات للسفير لأداء مهامه وبما يعزز من متانة العلاقات بين البلدين.. منوها بما تقدمه بريطانيا من دعم لليمن في الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

من جانبه أكد السفير البريطاني استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.