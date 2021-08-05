شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تستنكر تهديدات ايران للملاحة في الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استنكرت وزارة خارجية التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي واستهداف السفن التجارية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.



وأكدت في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على أهمية ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة التي ينتهجها في المنطقة بدأ بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء وتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية وصولا الى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية والذي جاء متزامنا لاستقبال الرئيس الجديد للنظام الايراني لممثل مليشيا الحوثي الانقلابية لتأكيد استمرار طهران في نفس النهج وذات السلوك غير المقبول.

وحذرت الجمهورية اليمنية من وقت مبكر من هذا السلوك المشين الذي كانت اليمن أحد ضحاياه وتنوه بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه والكف عن هذه الممارسات.