إقرار تنفيذ مشروع كلية صباح الأحمد الصباح بمحافظة سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، تنفيذ مشروع كلية صباح الاحمد الصباح، للتعليم الفني والمهني، بمحافظة سقطرى، بتمويل من الصندوق الكويتي لتنمية.



وكان الاجتماع ناقش بحضور نائب الوزير عبدربه المحولي، ووكلاء الوزارة، المواضيع والوثائق المتعلقة بشروط ومعايير بنود مناقصة مشروع الكلية المقرر اعلان المناقصة عنها الايام القادمة.

واكد الدكتور الوصابي اعتماد الوزارة على ان يشمل مشروع الكلية تجهيزات ذات جودة ومواصفات عالية، بناء على وثائق المناقصة والبرنامج الزمني المتفق عليه مع الجهة المنفذة... مشيداً بدور الصندوق الكويتي لتمويل هذه المشاريع الذي تشكل إضافة نوعية للتعليم الفني والمهني في المحافظات المحررة وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.