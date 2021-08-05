الخارجية تستنكر استقبال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لوفد مليشيا الحوثي الانقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استنكرت الخارجية اليمنية اليوم استقبال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لوفد مليشيا الحوثي الانقلابية في طهران.



واعتبرت الخارجية استقبال وفد مليشيا الحوثي في طهران تأكيد على استمرار إيران في نفس النهج وذات السلوك غير المقبول.

وأدانت التهديد الإيراني للملاحة الدولية في الخليج العربي واستهداف السفن التجارية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الخارجية اليمنية، في بيان لها، إلى ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة التي ينتهجها في المنطقة .

وأكدت أن النظام الإيراني يتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء وتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية وصولا إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أنها حذرت في وقت مبكر من هذا السلوك المشين الذي كان اليمن أحد ضحاياه.

وأعادت التذكير بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه والكف عن هذه الممارسات.

وأدى الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الخميس، في بداية ولاية من 4 أعوام.