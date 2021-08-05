الكثيري يزور مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا ويطلع على نشاطاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

زار علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المتحدث الرسمي رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الجنوبي، اليوم، مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر وكان في استقباله مدير المركز الاستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي والدكتور حسن صالح العمودي مدير ادارة الأبحاث والدراسات بالمركز نائب رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت لشؤون منسقية الجامعات.



وفي مستهل الزيارة؛ رحب الدكتور عبدالله الجعيدي بالأستاذ علي الكثيري على زيارته، واطلاعه على أنشطة مركز حضرموت للدراسات ومايقدمه من أعمال توثق ذاكرة حضرموت التاريخية والتراثية والانسانية.

مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل كوادر المركز لإعادة احياء الإرث التاريخي والحضاري العميق لحضرموت، وتنشيط الحركة البحثية من خلال تقديم مرجعية ذات موثوقية، ورفد المجتمع بالمعارف والدراسات التاريخية.

مؤكدا على العمل من أجل أن يكون المركز مرجعاً موثوقاً لكل مايختص بتاريخ حضرموت وحضارتها العريقة، والاسهام مع الجهات ذات العلاقة لتجميع وحصر المصادر التاريخية من وثائق ومخطوطات وكتب داخل حضرموت وخارجها والعناية بها.

من جهته عبر الاستاذ علي الكثيري عن سعادته بزيارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية، والاطلاع على نشاطات المركز ومايقدمه من بحوث ودراسات في التاريخ الحضرمي.

مؤكدا على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للمركز واهدافه النبيلة الساعيه لتوثيق الحقائق في المجالات التاريخية، والحضارية، والهجرات الحضرمية، وابراز العلوم والبحوث ذات الصلة، لتعميق الفكر والإسهام في فهم الحاضر واستشراف المستقبل.

وطاف الدكتور عبدالله الجعيدي بالأستاذ علي الكثيري والوفد المرافق له بإدارات المركز وتعريفهم بمهامها.

رافق الاستاذ علي الكثيري في الزيارة كلا من الأستاذ عمر باعباد مستشار رئيس الجمعية الوطنية، والاستاذ حسن باسمير رئيس اللجنة الجماهيرية بالجمعية الوطنية، وعضوا الجمعية الأستاذ عوض بن جميل والاستاذ رائد باجابر.