مؤسسة وطن للتنمية والتدريب تؤيد خطوات وإجراءات اتحاد النقابات العمالية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

4:50 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

أنا

أعلنت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب عن تضامنها وتأييدها لبيان إتحاد النقابات العمالية بحضرموت الذي يطالب الجهات المسؤولة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي بالمجتمع، والدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم.

وأكدت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب أن الإجراءات التي اتخدها إتحاد النقابات العمالية بحضرموت، هي إجراءات جريئة تصب في مصلحة المجتمع والعمال، وإلزام الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في التخفيف عن كاهل المجتمع المتضرر من تدني الأجور والأحوال المعيشية.

وأيدت مؤسسة وطن، جميع الخطوات المتخده والإجراءات التنظيمية للمطالبة بالحقوق المشروعة، واتخاد خطوات وإجراءات أقوى وفقاً لقانون النقابات العمالية، في حال عدم التجاوب مع مطالب العمال من الجهات المسؤولية بالحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة.

مطالبةً الحكومة الشرعية والجهات المسؤولة بعدم التملص عن دورها الأساسي في حلحلة معاناة المجتمع في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة وانهيار العملة المحلية والذي يعتبر إباده جماعية للشعب اذا استمرت الجهات المسؤولية بالتخلي عن حل هذه المعضلة.

وأعتبرت مؤسسة وطن أن استمرار الوضع الراهن بهذا الشكل يعتبر من أخطر التهديدات للسلم المجتمعي وإحلال السلام بالمجتمع، وتؤثر على المجرى العام للحراك السياسي والوطني وإيقاف الحرب الاقتصادية التي تعتبر أشد فتكاً بالمجتمع.

متطلعين تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة في القيام بدورها في معالجة هذه القضايا حسب الأولويات، وتلبية المطالب القانونية المشروعة للعمال.

مؤكدةً وقوفها ومساندتها لكافة الإجراءات والخطوات القانونية التي اتخدها إتحاد النقابات العمالية في المطالبة بالحقوق المشروعة والتخفيف من معاناة العمالين، وأعتبرت المؤسسة وقوفها ومساندتها ودعمها لإتحاد النقابات العمالية من منطلق هدف المؤسسة في مساندة المجتمع ونشر الوعي بالمطالبة المشروعة لكافة الحقوق التي يكفلها القانون.