رئيس انتقالي حضرموت يلتقي اللواء شلال شائع واللواء صالح السيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى اللواء ركن شلال علي شائع القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية واللواء ركن صالح السيد قائد ألوية الاسناد والدعم ومدير أمن محافظة لحج بالعقيد ركن سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت .



في مستهل الزيارة؛ رحب القائدين شلال شائع وصالح السيد برئيس تنفيذية انتقالي حضرموت ونائبه الأستاذ علي صالح الهميمي، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادة المحلية لانتقالي حضرموت ووقوفها إلى جانب المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد أبناء حضرموت.

من جهتهم عبر عقيد ركن سعيد المحمدي ونائبه علي الهميمي عن سعادتهم بلقاء القائدين ، مطلعين لهم مستجدات الاوضاع بحضرموت بالتزامن مع زيارة رئيس واعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته، وتحركات أبناء المحافظة الرافضة لتواجدهم وتحويل سيئون مقرا للمجلس، بالتزامن مع البرنامج التصعيدي الذي اعلنته القيادة المحلية بالمحافظة احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وتبعاته الكارثية على المواطنين، وتفشي الفساد في مرافق الدولة.

مثمنين وقوف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي إلى جانب أبناء حضرموت وقوات النخبة الحضرمية، ودعمهم في كافة المجالات لتحسين الاوضاع العامة بالمحافظة.