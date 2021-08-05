وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير استراليا غير المقيم لدى اليمن مارك دونوفان.



ورحب وزير الخارجية بالسفير الجديد، مؤكداً بأن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الجديدة سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى اليمن مشيداً بعلاقات الصداقة بين البلدين.

وجرى بحث التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه وتطويره، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

كما تطرق بن مبارك إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك اعتداءات المليشيات الحوثية واستهدافها المستمر للمناطق المدنية، خصوصاً على محافظة مأرب، وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك لاسيما بين أوساط النازحين، مؤكداً في سياق متصل حرص الحكومة اليمنية على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفقا المرجعيات المتفق عليها انطلاقاً من واجبها الوطني في حقن دماء كافة أبناء الشعب اليمني.

من جانبه أكد السفير الاسترالي موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وامنه واستقراره، ودعمها للحكومة الشرعية، ولكل الجهود الرامية لتحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن، معرباً عن تطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.