نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد محسن عون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وإلى كافة آل عون، في استشهاد العقيد محسن علي عون بن عايض قائد الكتيبة الأولى باللواء 155 مشاة، قائد حراسة محافظ الجوف، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة استعادة الجمهورية.



وأشاد بمناقب البطل ومواقفه الوطنية والنضالية، وتضحياته الخالدة في معركة الجمهورية والكرامة في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، ملتحقاً بالشهداء الأبطال الذين سبقوه في درب الفداء والتضحية ومنهم نجليه وشقيقه محمد، منوهاً بالكفاءة العملية والقيادية التي عرف بها الشهيد في مختلف المواقع التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لمحافظ الجوف وأسرة وأقارب الشهيد ومحبيه وكافة زملائه باللواء 155 مشاة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.