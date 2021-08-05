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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

لاتوجد حالات وفاة جديدة

 

 

الحالات النشطة 15

 

 

12 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

 

 

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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