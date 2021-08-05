محلل سياسي يكشف ما يحدث في الجنوب ووضع القضية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الشحات غريب

كشف المحلل السياسي والناشط بجنوب اليمن الدكتور علي قائد علي ما يحدث في الجنوب ووضع القضية الجنوبية.



وقال مايحدث في الجنوب هي ثورة وحركة تحرر وطني يخوضها الشعب الجنوبي بقياده حامل رايتها المجلس الانتقالي ,لاستعادة الدولة الجنوبية أو الكيان من براثن بقايا الاحتلال الشمالي, والمعركه التي تدور رحاها في الجنوب هي بين مشروعين كبيرين الأول مشروع القبيلة والاسلام السياسي والآخر مشروع الدولة والمواطنة والقانون واستعاده الهويه الجنوبيه في اطار المشروع العربي القومي النقيض لمشروع الاسلام السياسي.

وحول الحل لأزمة اليمن قال: من وجهه نظري هي باعتراف بحقائق الواقع التي تكرست في الشمال والجنوب، بكلمات اخرى كيان جنوبي مقابل كيان شمالي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقه العربيه ,وبعدها يتم البحث في الصيغه المناسبه للعلاقه بين الشمال والجنوب باشراف اقليمي ودولي .