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دولة الإمارات تدين اعتداءات الحوثي وتؤكد وقوفها مع السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

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أدانت الإمارات، الخميس، محاولات الحوثيين استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

 

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.

 

واعتبرت أن "استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها.

 

كما عبّرت عن دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 

وشدد البيان على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

وأكد التحالف في بيان له "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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